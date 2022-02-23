عاجل.. وزير الخارجية الأمريكى يرفض لقاء نظيره الروسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة إكسترا نيوز الفضائية، منذ قليل. وقال وزير الخارجية الأمريكى متحدثا عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا: "الآن مع بدء الغزو الروسى فلا معنى للقائى مع لافروف. لوغانسك ودونيتسك وأضاف بلينكن محذرا: "نعلم الآن أن خطة بوتين كانت كلها لغزو أوكرانيا.. الرئيس الروسى يخرق بشكل صارخ القوانين والمبادئ التى حافظت على السلام فى جميع أنحاء أوروبا والعالم". ومن جانبه، أكد وزير خارجية أوكرانيا من واشنطن أن إعلان بوتين أمس بالاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك يستهدف تدمير الدولة الأوكرانية.

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