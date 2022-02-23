هدفان من هافرتس وبوليسيك يمنحان تشيلسي الفوز على ليل

منح هدف في كل شوط من كاي هافرتس وكريستيان بوليسيك تشيلسي حامل اللقب الفوز 2-صفر على ضيفه ليل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن النادي اللندني سيشعر بالقلق بشأن إصابة لاعبين بارزين.

وحول هافرتس، الذي قام بمحاولتين على المرمى في بداية المباراة، بضربة رأس تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها المغربي حكيم زياش ارتطمت بالأرض قبل أن تسكن سقف المرمى في الدقيقة الثامنة.

وترك تشيلسي المهاجم المتعثر روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء لكن بوليسيك عزز النتيجة في الدقيقة 63 بتسديدة في المرمى من مدى قريب بعد تمريرة متقنة من نجولو كانتي الذي ركض لمسافة طويلة قبل أن يمرر لزميله.

وشن ليل الفرنسي، الذي تصدر مجموعته على حساب سالزبورج وفولفسبورج واشبيلية، الكثير من الهجمات عبر انطلاقات ريناتو سانشيز وبنجامين أندريه وجوناتان بامبا.

لكن محاولات اللاعبين الثلاثة والمهاجم الكندي جوناثان ديفيد تصدى لها الضيوف خاصة صخرة الدفاع تياجو سيلفا أو وصلت بسهولة إلى يد إدوار مندي حارس تشيلسي.

وربما يشعر تشيلسي، الذي سيواجه ليفربول في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبل، بالرضا بالتقدم بهدفين في مباراة الذهاب قبل خوض مباراة العودة في 16 من الشهر المقبل.

لكنه سيشعر بالقلق بشأن لياقة العديد من لاعبيه المؤثرين مثل الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والمتألق زياش بعد خروجهما من الملعب في بداية الشوط الثاني.