حزب الله: طائرتنا المسيرة نفذت مهمة لمدة 40 دقيقة في فلسطين المحتلة

دوت الخليج :- أكد "حزب الله" اللبناني أن الطائرة المسيرة التي أقر الجيش الإسرائيلي بفشله في إسقاطها اليوم الجمعة تابعة له ونفذت مهمة استطلاعية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر "حزب الله" في بيان نشرته قناة "المنار": "بتاريخ اليوم الجمعة الواقع فيه 18 فبراير 2022 أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة “حسّان” داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة ‏استطلاعية امتدت على طول 70 كيلومترا شمال فلسطين المحتلة".

وأكد حزب الله" أن الطائرة، بعد تنفيذ مهمتها بنجاح، عادت بسلامة إلى أجواء لبنان رغم محاولات الجيش الإسرائيلي المتعددة لإسقاطها، وذلك "دون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".

ويأتي هذا البيان بعد إقرار الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم بفشله في اعتراض طائرة مسيرة تسللت من أجواء لبنان وتسببت في إطلاق صافرات الإنذار في بلدات مختلفة من منطقة الجليل وكذلك، لأول مرة منذ عام 2006، في غور الأردن.

المصدر: "المنار" + ار تي