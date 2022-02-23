شحن شدات ببجي 2022 pubg mobile احصل علي الآف الشدات في ثواني

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عمر شويل - جدة أسرع طريقة لشحن شدات ببجي موبايل مجاناً، شحن شدات ببجي هي مبلغ هم ملايين اللاعبين في مختلف أنحاء العالم، حيث تعد الشدات بمثابة العملة التي يعتمد عليها اللاعبين في شراء ما يلزمهم في اللعبة من أسلحة وذخائر، وملابس، تمكنهم من الاستمرار في اللعبة والوصول إلى المراحل الأخيرة منها، لذا يعد الوصول إلى شحن الشدات بطريقة آمنة هي مبلغ هم اللاعبين.

طريقة شحن شدات ببجي 2022 بطريقة سهلة في 3 دقائق 5000 شدة ألعب واكسب

طريقة شحن شدات ببجي مجاناً

يعرف مئات اللاعبين في ببجي أن شدات ببجي موبايل هي عبارة عن أحد العملات الرقمية داخل اللعبة، لها رمز مخصص بها هو UC.

تعمل هذه العملة على دعم اللاعبين وتمكينهم من الاشتراك بسهولة تامة في جميع المواسم التي تضيفها اللعبة والتي بدورها تحتاج إلى تنفيذ مهمات معينة داخل اللعبة بشكل يومي ثابت.

عقب نجاح اللاعب في تنفيذ جميع المهام الموكولة إليه يجني اللاعب على الفور مجموعة من النقاط المختلفة داخل اللعبة، كما يحصل على بعض الجوائز التي تساعده على تخطي مراحل اللعبة بنجاح تتمثل تلك الجوائز في أسلحة وذخائر، وبعض القنابل، والمركبات وما إلى ذلك.

كيفية شحن شدات ببجي مجاناً

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يستطيع اللاعب من خلالها شحن الشدات بشكل مجاني، دون أن يضطر إلى استعمال طرق الدفع الإلكترونية والتي تعد الفيزا من أشهرهم.

حيث توجد طريقة حديثة من تلك الطرق تتم كل مراحلها من خلال الموبايل، عن طريق تطبيقات الهواتف الخلوية، من أهم تلك الطرق وأشهرها Google opinion Rewards، حيث يستطيع حاملي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الايفون والاندرويد، الحصول على التطبيق بشكل مجاني من خلال المتجر الإلكتروني.

كما يوجد تطبيق آخر يطلق عليه Ezcash يستطيع من خلاله اللاعبين شحن الشدات بشكل مجاني، حيث أن التطبيقين يعتمدان الشحن من خلال تجميع النقاط واستبدالها.