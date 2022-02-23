عاجل.. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على نخب مقربة من الرئيس الروسى

جدة - نرمين السيد - وأكدت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الخزانة الأمريكية أعلنت إدراج مدير جهاز الأمن الاتحادى الروسى على قائمة العقوبات، وزيادة القيود على المعاملات فى الدين السيادى الروسى.

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