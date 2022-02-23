بايدن يعلن 4 عقوبات على روسيا ويحذر: نستعد للتصعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، حزمة عقوبات على موسكو، على خليفة الأزمة الأوكرانية واعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين (دونيتسك ولوهانسك) شرقى أوكرانيا كدولتين مستقلتين.





وأضاف بايدن خلال تصريحاته من البيت الأبيض بشأن الأزمة الأوكرانية، نقلها "cnn بالعربية: "سأبدأ فى فرض عقوبات ردًا على ذلك، بما يتجاوز بكثير الخطوات التى نفذناها نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا فى عام 2014، وإذا مضت روسيا إلى أبعد من ذلك فى هذا الغزو، فنحن على استعداد للذهاب إلى أبعد من ذلك مع العقوبات".

وأضاف: "أعلن عن الدفعة الأولى من العقوبات لفرض تكاليف على روسيا ردا على أفعالهم أمس".

وفيما يلى العقوبات كما أوضحها بايدن:

- "نحن ننفذ عقوبات حظر كاملة على مؤسستين ماليتين روسيتين كبيرتين: VEB وبنكهما العسكرى".

- "نحن ننفذ عقوبات شاملة على الديون السيادية لروسيا، وهذا يعنى أننا قطعنا الحكومة الروسية عن التمويل الغربى، لم يعد بإمكانها جمع الأموال من الغرب ولا يمكنها تداول ديونها الجديدة فى أسواقنا أو الأسواق الأوروبية أيضًا".

- "سنفرض أيضًا عقوبات على النخب الروسية وأفراد أسرهم، إنهم يشاركون فى المكاسب الفاسدة لسياسات الكرملين ويجب أن يشاركوا فى الألم أيضًا".

- "لقد عملنا مع ألمانيا للتأكد من أن نورد ستريم 2 لن... يمضى قدمًا".