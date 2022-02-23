عاجل.. تحركات عسكرية أمريكية على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية

جدة - نرمين السيد - فطالب "أوستن"، بحسب قناة العربية "الحدث"، 20 طائرة مروحية بالتوجه من اليونان إلى بولندا، و20 طائرة هليكوبتر بالتوجه من ألمانيا إلى منطقة البلطيق، ونقل 800 جندى من إيطاليا إلى منطقة البلطيق.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن أنه أمر بإرسال المزيد من القوات العسكرية لدول البلطيق.