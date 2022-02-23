جدة - نرمين السيد - فطالب "أوستن"، بحسب قناة العربية "الحدث"، 20 طائرة مروحية بالتوجه من اليونان إلى بولندا، و20 طائرة هليكوبتر بالتوجه من ألمانيا إلى منطقة البلطيق، ونقل 800 جندى من إيطاليا إلى منطقة البلطيق.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن أنه أمر بإرسال المزيد من القوات العسكرية لدول البلطيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تحركات عسكرية أمريكية على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.