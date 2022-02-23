عاجل- الكرملين: بوتين لم يتابع كلمة بايدن بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الكرملين أعلن أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتابع كلمة نظيره الأمريكى جو بايدن بشأن أوكرانيا، لأنه كان يعقد اجتماع عمل.





وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، ألقى كلمة بشأن التطورات الأخيرة فى أوكرانيا معلنًا فرض عقوبات على موسكو بسبب قرار بوتين الأخير بالاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

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