نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمات يوم التأسيس السعودي تويتر وأجمل العبارات بمناسبة تأسيس الدولة السعودية الأولى 1727 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتفل السعوديون بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى 1727 للمرة الأولى في تاريخ المملكة حيث يبحث الكثير من المواطنين عن كلمات يوم التأسيس السعودي تويتر وعبارات التهنئة بمناسبة يوم تأسيس السعودية قبل نحو ثلاثة عقود، على غرار الاحتفال باليوم الوطني السعودي، بعد قرار الملك سلمان بمنح المواطنين أجازة رسمية سنوية في الثاني والعشرين من شهر فبراير كل عام.

عبارات يوم التأسيس السعودي تويتر

*أحبك يا أطهر البلاد، وأجمل بقاع الارض، حماك الله يا وطنى الذى يسكن قلبى.

*دمتى يا بلاد المسلمين والحرمين الشريفين آمنة سالمة عامرة بالوافدين من جميع الدول مليئة بالأمن والأمان والجمال.

*من يزور بلدى المملكة العربية السعودية لا يتمنى أبدا الخروج منها.. فبها الكعبة الشريفة وأرضها طاهر مباركة دمتى لنا يا بلدنا الحبيبة.

يوم التأسيس السعودي كلمات

*فى يوم تأسيس وطنى السعودية، أدعو الله أن يبقى وطنى عامر بالحب والخير والعطاء والأمن والأمان.. لكل من يسكن بها أو ينتمى إليها أو يمر مرور الكرام بها وبأرضها.

*لا وطن يشبه وطنى الغالى، ولا أرض تشبه طهارة وبركة أرضه.

*أحبك يا وطنى الغالى، وأحب أهلى وأحبابى بك، دمت من أجمل الأوطان.

*هذه أرضى وهويتى وإنتمائى ومملكتى، لك كل الحب والإحترام والتقدير.

*فى ذكرى تأسيس بلادى الحبببة المملكة العربية السعودية.. دمتى لى فخرا وعزة وحماكى ربى من كل شر يا بلادى الحبببة.

*كل عام وأهلى وأحبابى وجيرانى الأعزاء وأصدقائى جميعا بألف خير وسعادة بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، أدام الله فرحتنا وموطننا وأعاد الله هذا اليوم علينا بالخير والبركات.

شعار يوم تأسيس السعودية الأولى

كلمات يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى

*يوم التأسيس يرمز إلى المسؤلية التى تقع على عاتقنا جميعا تجاه مملكتنا الحبيبة والحفاظ عليها دائما وأبدا.

*فى ذكرى تأسيس وطنى الحبيب السعودية، أقول لك كبرت بين أحضانك يا وطنى الغالى، ولا أنتمى لأرض غير أرضك وشعب غير شعبك ولى الفخر.

*فى ذكرى تأسيس المملكة السعودية وهذه المناسبة الوطنية، علينا جميعا أبناء المملكة أن نفخر ونحتفل بما حققناه من إنجازات حتى إزدهرنا وإزدهرت مملكتنا السعودية.

*دمتى لى يا مملكتى مصدر قوتى وفخرى واعتزازى بك، أسأل الله العظيم أن يحميك ويحفظك دائما.