تمويل تسهيل بدون ضامن بقيمة 30 ألف ريال سعودي

تمويل برنامج تسهيل ، يقدم البرنامج أفضل تمويل شخصي فوري بقيمة 30 ألف ريال سعودي، يتوفر من شركة اكسترا السعودية، حيث يصل التمويل إلي ضعف الراتب الشهري ومتوفر لجميع الفئات بالمملكة العربية السعودية للمواطن السعودي وأيضا المغترب، كما ان التمويل متاح للشباب ولكبار السن المواطنين المتقاعدين، وأيضا متاح للقطاع العسكري، ويمتاز التمويل بأنه يقدم بتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، ولذا سوف نوضح جميع تفاصيل التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل.

تعرف علي شروط الحصول علي تمويل اكسترا

حددة شركة اكسترا عند إعلانها للحصول علي التمويل الشخصي عدة شروط يلزم علي العميل معرفتها والموافقة عليها قبل بدأ التقديم، وسوف نوضح جميع الشروط كالتالي:

عمر العميل يشترط ان لا يقل عن 21 عام والدخل الشهري لا ينقص عن 12.000 ريال سعودي. الذين يتراوح عمرهم ما بين 25 عام حتي 60 عام فيشترط لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي. مدة خدمة العمل لا تقل عن 3 اشهر للعميل السعودي، وللمغترب لا تقل عن عاما كاملاً. بالنسبة للعميل المتقاعد فلا يتعدي عمره عن 70 عام والدخل الشهري كحد ادني 5000 ريال سعودي ويلزم ان يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد. العميل العسكري يشترط ان لا يقل عمره عند التقديم عن 25 عام ولا يزيد عمره عن 50 عام، والدخل الشهري لا ينقص عن 10 ألاف ريال سعودي، وكذلك لا تقل فترة خدمة العمل عن ثلاثة اشهر.

طريقة التقديم علي تمويل برنامج تسهيل/ مزايا التمويل

يمتاز التمويل يصل الي ضعف الراتب الشهري.

يقدم التمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل.

يتميز التمويل من شركة اكسترا بالسرعة في أنها المعاملات.

فترة سداد التمويل مرنة تصل الي 24 شهراً.

من اهم مالا يمتاز به التمويل انه متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

يمكن لجميع عملاء شركة اكسترا التقديم علي التمويل الشخصي بقيمة 30 الف ريال من خلال الموقع الرسمي التابع لهم، ولاكن لا بد من توافر بعض المستندات كصورة من الهوية الوطنية، أو صورة الجواز للمقيم، وتحضير بطاقة العمل أو مختصر الراتب الشهري، وكشف حساب لأخر ثلاثة اشهر.