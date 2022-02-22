بايدن: متحدون مع الحلفاء من أجل حماية أوكرانيا ونأخذ الأمر على محمل...

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن نيته عن إرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا، موضحا أن روسيا ضربت بكل الجهود بعرض الحائط.
وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له اليوم، الثلاثاء: "متحدون مع الحلفاء من أجل حماية أوكرانيا ونأخذ الأمر على محمل الجد، وسنتخذ خطوات صارمة لضمان أن العقوبات ستؤثر على روسيا".
وتابع جو بايدن: "فلاديمير بوتين مهد الطريق نحو الشروع بعمل عسكرى ضد أوكرانيا، موضحا أن الاستفزازات الروسية تسببت بارتفاع أسعار الطاقة.
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