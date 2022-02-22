الرئيس الأوكرانى: لا حاجة للتعبئة العامة اليوم

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أعلن أنه لا حاجة للتعبئة العامة اليوم.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أعلن أنه لا حاجة للتعبئة العامة اليوم. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع أمس على قرار الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.

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