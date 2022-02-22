عاجل.. جو بايدن: لا نية لدينا بمواجهة مباشرة مع روسيا ولن نترك حلفاءنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية.

وتابع بايدن : "لا نية لدينا بمواجهة مباشرة مع روسيا لا نية لدينا لمحاربة روسيا لكننا نريد أن إرسال رسالة لموسكو بأننا لن نترك حلفاءنا وسندعمهم".

وأضاف بايدن، أنه مع استمرار القوات الروسية فى بيلاروسيا أمرت القوات بتدعيم وجودنا فى دول البلطيق.