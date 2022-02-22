قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول البلطيق، متابعا: أجزت إرسال قوات وعتاد إضافيين لدعم دول البلطيق.
وأضاف الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفى منذ قليل، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن نيته عن إرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا، متابعا: سنفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم.
وقال جو بايدن إن فلاديمير بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية، موضحا أن الرئيس الروسي بوتين بدأ عملية الغزو لأوكرانيا، متابعا: روسيا "استولت" على أراض أوكرانية، وسندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، ولا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوء.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها، وأعلن اليوم أول مجموعة من العقوبات على روسيا، وأن بلاده ستفرض عقوبات على الديون السيادية الروسية، وسنستمر بتقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا.
وأضاف بايدن في مؤتمر صحفى، أن أمريكا فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين، وأن واشنطن ملتزمة بدعم أوكرانيا، ما يقوم به بوتين يهدد سيادة أوكرانيا ودول الناتو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: أعطيت الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية فى دول البلطيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.