عاجل- جو بايدن: بوتين بدأ عملية الغزو لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الخطوة الروسية الأخيرة ما هى بداية اجتياح للأراضى الأوكرانية، مؤكدًا أنهم مازالوا يعتقدون أن روسيا تخطط للهجوم على أوكرانيا.





وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم فرض مزيد من العقوبات على روسيا أقوى من تلك التي فرضناها فى العام 2014، موضحًا أنه تم فرض 4 عقوبات على روسيا من بينها عقوبات تطال مؤسسات مالية روسية فلن يمكن للحكومة الروسية بيع سنداتهم فى الغرب. وشدد بايدن على أن روسيا ستدفع التكلفة الأكثر إيلاما بسبب أوكرانيا، لافتًا إلى أن العقوبات ستطال جزءً من عائلات النخبة السياسية في روسيا.

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