بسبب العنوان.. بريطانيا تعاقب البنك المركزي الروسي بالخطأ

نسبت بريطانيا، الثلاثاء، بطريق الخطأ عنوانا للبنك المركزي الروسي إلى بنك خاص تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن فرضت عليه عقوبات أعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وفرض جونسون عقوبات على 5 بنوك خاصة، من بينها بنك روسيا، الذي قالت الحكومة البريطانية إنه "مملوك ملكية خاصة لمليارديرات من النخبة (الروسية) تربطهم صلات مباشرة ببوتن" لكن جونسون استبعد من العقوبات في الوقت الحالي البنوك الكبرى الملوكة للدولة.
وبطريق الخطأ، سجلت الحكومة البريطانية عنوان بنك روسيا باعتباره "نيجلينايا، 12، موسكو، 107016، روسيا" وهو عنوان للبنك المركزي الروسي الذي يعرف في اللغة الروسية باسم "بنك روسيا".
وبنك روسيا الخاص مقره في مدينة سان بطرسبرغ بشمال روسيا. وشارع نيجلينايا في موسكو يوجد به منذ قرن على الأقل فرع للبنك المركزي الروسي أو البنك المركزي في عهد الاتحاد السوفيتي.
وليس هناك ما يشير إلى أن بريطانيا فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي.
وقال مصدر مقرب من البنك المركزي الروسي إن البنك أدرك أن في الأمر خطأ وأنه لم يكن هناك أي تأثير على عمليات البنك.
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