شروط تمويل قرض السيارة بنك التنمية الاجتماعية وطريقة التقديم

كيفية الحصول على تمويل شراء سيارة من الخدمات التي نستعرضها، ونقدم شرح حول تفاصيل و شروط تمويل قرض السيارة بنك التنمية الاجتماعية، أحد البنوك التي تقدم خدمات رائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتوفير وسيلة تساعد المواطنين على الاقتراض بشروط ميسرة لإنهاء غرض ما أو توفي المقومات المادية لمتطلبات يحتاجها الفرد أو الأسرة، وكنا قد استعرضنا شروط قرض الزواج ومن بين خدمات البنك سنتحدث عن قرض السيارة لنغطي عدد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها بمميزات قد لا تكون متاحة في مؤسسات مصرفية أخرى، كما سنتعرف على طريقة التقديم على التمويل.

تفاصيل قرض السيارة بنك التنمية الاجتماعية

يتيح بنك التنمية أو بنك التسليف فرصة للمواطنين في الاستفادة من شروط التقديم على قرض السيارة والحصول على تمويل يصل إلى 200 ألف ريال سعودي، بشرط أن تنطبق تلك الشروط على مقدم الطلب، كي يتمكن من تمويل شراء السيارة التي يحلم بها، وبالتالي مساعدة الكثير من الفئات على الحصول على السيارة واستخدامها في التنقلات اليومية وتحقيق حلم يراود غالبية الشباب.

شروط تمويل قرض السيارة بنك التنمية

نتعرف الآن على أهم شروط قرض السيارة التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية على موقعه الرسمي ومنها منح القرض بدون فوائد للمواطن السعودي بالأخص من متوسط الدخل، أو من أصحاب الدخل المحدود، كما يستفيد منه الباحثين عن عمل من الشباب، وقد وضع بنك التنمية حد أقصى لقيمة تمويل السيارة الأجرة عند مائة ألف ريال، والسيارة الخصوص أو الملاكي بنظام الأجرة للعمل حتى 150 ألف ريال، وللسيارات التي تعمل بنظام النقل المدرسي فيكون الحد الأصى في حدود 200 ألف ريال، وهناك ضوابط أخرى على موقع البنك، وتلك هي المتطلبات والضوابط.

يجب تقديم صورة بطاقة الهوية الوطنية

تحديد عنوان الشخص المتقدم على تمويل السيارة

إرفاق رقم الأيبان البنكي للمتقدم على القرض.

تسجيل رقم الهاتف المسجل في حساب أبشر.

يجب التقديم على قرض السيارة من خلال أحد الفروع التابعة إلى بنك التنمية الاجتماعية.

تقديم كل المستندات المطلوبة واستيفاء البيانات

بعد سداد المستحقات يمكن للشخص المقترض الحصول على طلب إخلاء الطرف.

رابط تمويل السيارة

يمكن التقديم على طلب تمويل السيارة من موقع بنك التنمية