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عمر شويل - جدة وظائف فنية شاغرة في شركة سامرف تم الإعلان عنها من قبل المؤسسة، حيث تقوم الشركة بوضع عدد من المعايير المتلاحقة، وذلك حتى يتمكن المتقدمين من التعرف على الشروط المختلفة، وذلك حتى يتم التقديم، وفي السطور القادمة نتعرف على مزيد من هذه التفاصيل.

وظائف فنية شاغرة في شركة سامرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) على موقعها الإلكتروني أنها تقدم دبلومات في المملكة العربية السعودية وحاملي الدبلومات والعديد من التخصصات، للعمل بالمركز الرئيسي بمجمع ينبع الصناعي. حيث يكون من بين هذه الوظائف كل مما يلي:

فني معدات مكافحة الحرائق: دبلوم في المجالات ذات الصلة أو أعلى.

مشغل المصنع: دبلوم الفرع وما فوق، ومن بينهم كل من:

فني التحليل الكيميائي والتكنولوجيا. فني تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية. فني التكنولوجيا الميكانيكية. فني تكنولوجيا المعدات والتحكم. فني التكنولوجيا الكهربائية. فني تكنولوجيا الميكاترونيك.

طريقة التقديم على وظائف فنية شاغرة في شركة سامرف

يتم التقديم على الوظائف، وذلك من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بشركة سامرف ، وذلك بدءاً من يوم 20 فبراير من عام 2022.

مزايا العمل في شركة سامرف السعودية

يتهافت الكثير من المواطنين للحصول على فرصة التقديم في وظائف فنية شاغرة في شركة سامرف، وذلك لأن هناك الكثير من المميزات للعمل في هذه الشركة، حيث يكون من بينها كل من:

رواتب منافسة.

بدائل إنتقال.

بدل سكن يعادل 3 رواتب في السنة.

تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم ومن يعولونهم.

بدل تعيين.

مكافأة الأداء السنوية.

أجر رمضان إضافي.

برنامج اقتناء منزل.

برامج خاصة للتوفير.

مكافأة الخدمة.

فرص التطوير

دعم طبي للمعينين.

نبذة مختصرة عن شركة سامرف

شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) هي مشروع مشترك مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة موبيل ينبع للتكرير. (شركة تابعة لشركة ExxonMobil) مملوكة بالتساوي, وتعتبر هذه الشركة من أكبر الشركات التي تعمل في مجال تكرير وتصدير البترول، حيث يتم العمل على التعامل مع الكثير من الدول في هذا المجال.

كما أنها تحتاج إلى الكثير من العمالة، وذلك حتى تقوم على تغطية احتياجاتها، وبالتالي يتم العمل على التطوير من المنظومة يوماً بعد الآخر, والشركة تقوم على توفير فرص العمل المناسبة للشباب السعودي، على شرط أن يكون من أبناء السعودية وتنطبق عليهم شروط التقديم، وألا يكون المتقدم قد عمل في مكان ما قبل ذلك.