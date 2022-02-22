شروط استحقاق أهلية الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المتطور 1443 و متى يتوقف صرفه

شروط استحقاق أهلية الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المتطور، كشفت وزارة الموارد البشرية اليوم عن إيداع معاشات المستحقين من الضمان الاجتماعي المطور في حساباتهم البنكية، علي أن يتم صرف الرواتب في موعدها المحدد وذلك بحسب أعلان وزير الموارد عن ذلك من قبل، ويستطيع جميع المستنفعين من راتب المعاش التقاعدي من الولوج إلي رابط وزارة الموارد البشرية والاستعلام عن أهلية استحقاق الراتب وموعد الصرف وقيمة المبلغ المالي، و إن عملية التسجيل في أهلية الضمان الاجتماعي المطور هي أحد أهم العمليات التي يجب القيام بها للاستفادة من الراتب المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض، كما يمكن التعرف علي رابط الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي 1443 وطريقة تحديثه.

شروط استحقاق أهلية الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المتطور 1443

أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة. ثم أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالا لكل فرد في الأسرة. أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء. ثم الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة. ألا يكون مقيما في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة. ثم ألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية. إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشا مستقلا. ثم لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي المطور 2022

تخلف أي من شروط الاستحقاق. ثم إذا تبين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن البيانات المقدمة من المستفيد غير صحيحة. حالة تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة أكثر من ثلاثين يوماً من موعد إبلاغه بالتعديل. ثم حالة تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة أكثر من ثلاثين يوماً من موعد إبلاغه بالتعديل. حالة إقامة مستفيد الدخل إقامة دائمة داخل أحد بيوت الإيواء أو المراكز العلاجية. ثم التنازل عن المعاش. وفاة المستفيد من الضمان.

مشكلات الضمان الاجتماعي المطور 2022

عقب الإعلان عن نتائج الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور، بدأ عدد كبير من المواطنين السعوديين يشتكي من رفض قبول طلب الحصول على المعاش ومن ثم عدم القدرة على صرف الدعم المالي، كما يواجه البعض مشكلة الوقوع في قائمة الانتظار حتي يتم دراسة طلب الحصول على الضمان مرة أخرى دون أن يقومون بدراسة الأسباب التي أدت إلى رفض قبول طلبهم الأمر الذي يترتب عليه، عدم الاستفادة بالدعم المالي لمدة شهور.