نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوكالة الوطنية للتشغيل منحة البطالة 2022 للعاطلين عن العمل 13 ألف دينار جزائري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوكالة الوطنية للتشغيل منحة البطالة 2022 التي تقدر ب 82 يورو بما يعادل 13 ألف دينار جزائري تم الإعلان عن صرفها للمستحقين وفق شروط الأهلية والاستحقاق بقانون العمل الجزائري بدءًا من شهر مارس المقبل للعام 2022 إضافة إلى شمول المنحة بتغطية صحية، وفق القرار الجمهوري الصادر العام الماضي من الرئيس عبد المجيد تبون بتكليف كناك بتيسير ملف منحة البطالة، والجدير بالذكر أن الاهتمام بملف منحة البطالة بالجزائر هو أمر صائب وإيجابي لإنهاء مشكلة الشباب الجزائري البطالين تلك المشكلة التي ترتب عليها الهجرة غير الشرعية، وأعمال منافية للقانون وجرائم يعاقب عليها القانون لذا فقد جاء هذا الدعم المالي المباشر من الحكومة الجزائرية، لتحافظ على كرامة الشباب الجزائري عن طريق توفير دعم نفسي ومادي يعينه على توفير متطلباته اليومية.

الوكالة الوطنية للتشغيل منحة البطالة 2022 بالجزائر

إضافة لما سبق فوفق ما أعلنته احكومة الجزائرية أن نسبة البطالة في الجزائر تصل إلى 15%، وأن الحد الأدنى للأجور هو 125 يورو أي ما يعادل 20 ألف دينار جزائري، وهو ما تم تقديره من جهة الحكومة بصرف منحة بطالة تعادل أو تقارب الحد الأدنى لأجور العاملين وهو 18 ألف دينار جزائري وذلك وفق ما تم تقديره من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ص.و.ت.ب cnac كناك بتسيير ملف منحة البطالة، والتي تم تعديل ورفع قيمتها من 6000 آلاف دينار ل 8000 آلاف دينار ومن ثم تم رفعها للاستحقاق ل 18 ألف دينار جزائري تصرف شهريًا للعاطلين عن العمل.

شروط الاستفادة من منحة البطالة بالجزائر

وعن الشروط القانونية للاستفادة بمنحة البطالة 13 آلاف دينار، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا لاستحقاق المنحة يجب أن يكون المستفيد جزائري الجنسية. أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالجزائر. كذلك يجب أن يكون المستفيد من منحة البطالة ممن تم تسجيلهم مسبقًا كطالبين للتشغيل بالوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر. كما يجب أن يكون المستفيد حامل لشهادة جامعية أو حامل لمؤهل مهني. أيضًا شرط ألا يقل عمر مستحق منحة البطالة عن 19 عام، ولا يزيد عن 40 عام. في النهاية شرط ألا يكون للمستفيد مستحق المنحة دخل ثابت من أي مصدر.

رابط التسجيل للحصول على منحة البطالة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

في الختام لراغبي التقديم من الشباب البطال للحصول على منحة 13 ألف دينار جزائري التقديم من خلال الخطوات التالية:

أولًا من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

أيضًا بإمكان طالب المنحة القيام بإيداع ملف إحداث نشاط بأحد فروع الوكالة الوطنية للتأمين البطالة بالجزائر.

في النهاية سيتم تعيين الفرع الإقليمي المختص بالوكالة، لاستلام ملف إحداث نشاط المقدم من قبل مستحق المنحة.

أبرز التزامات مستحقي منحة البطالة الحكومية 2022

على كافة المستفيدين من منحة البطالة 13 ألف دينار جزائري الإلتزام بالتالي:

أولًا يجب تجديد التسجيل بالمنحة لدى أقرب فرع من محل الإقامة للوكالة الوطنية للتشغيل. كما يجب التوجه فورًا لمصلحة الوكالة الوطنية للتشغيل فور إصدار أي استدعاء منها للمستفيد. كذلك يجب على المستفيد من المنحة الحكومية عدم رفضه لعرضين عمل متتالين متوافقين مع مؤهله العلمي. في النهاية شرط على المستفيد من المنحة الحكومية عدم رفضه لأي تكوين يساعد في تحسينه وتأهيله للتشغيل.

أبرز حالات وقف منحة البطالة بالجزائر 2022

وعن الحالات التي توقف منحة البطالة عن مستحقيها وفق ما حددته الحكومة الجزائرية نذكرها بالترتيب التالي: