وزير خارجية أوكرانيا: إعلان بوتين يستهدف تدمير الدولة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الرئيس الروس فلاديمير بوتين يستهدف تدمير الدولة الأوكرانية، وذلك فى إشارة إلى قرار الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.





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