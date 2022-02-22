شاهد إجلاء مئات السكان من دونتسك ولوغانسك إلى جنوب روسيا.. (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستعرضت "BBC News عربى"، تسجيل فيديو، لسكان منطقتى دونيتسك ولوغانسك، خلال مغادرتهم مؤكدين شعورهم بالرعب بعد سماع أصوت القصف وأنهم غادروا منازلهم بعد طلب من السلطات المحلية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع أمس على قرار الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.

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