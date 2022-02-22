وزير الخارجية الفرنسى يعلن إلغاء الاجتماع مع نظيره الروسى الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد وافقت على حزمة من العقوبات على روسيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع أمس على قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.