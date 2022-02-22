مسلح يقتحم متجرا في هولندا.. وحديث عن "احتجاز رهائن"

قالت الشرطة الهولندية، إن مسلحا دخل، مساء الثلاثاء، متجرا في أمستردام يقع في واحدة من أبرز ساحات العاصمة، مشيرة إلى أن عناصرها قاموا بتطويق المكان.

وقالت الشرطة في تغريدة على موقع "تويتر"، "هناك أحد ما بحوزته سلاح ناري داخل / قرب المتجر المعني".

وأضافت الشرطة أن عناصرها أضحوا في موقع وجود المسلح مع العديد من الوحدات المتخصصة من أجل السيطرة على الوضع.

وأضافت أن هناك حديثا في الوقت الحالي عن احتجاز رهائن في متجر تابع لشركة "أبل" في منطقة "ليبدسبلين".

وأكدت الشرطة تحفظها على نشر المزيد من المعلومات، في إطار الحرص على سلامة المعنيين بهذه الواقعة.

وحثت من يطلون على متجر "أبل" أن يتحلوا بضبط النفس، وألا ينشروا صورا أو يشاركوا بثا حيا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تقم السلطات بالكشف عن تفاصيل بشأن طبيعة المسلح، وما إذا كان الأمر متعلقا بـ"هجوم إرهابي" محتمل.

وقالت الشرطة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنها ستكشف المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، في وقت لاحق.