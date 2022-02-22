ترامب: أعرف بوتن جيدا وما كان ليفعل ذلك في عهدي "أبدا"

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكّرا بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن ومؤكّدا أنّ سيّد الكرملين ما كان ليتصرّف على هذا النحو "أبدا" في ظلّ إدارته.
وقال ترامب في بيان: "لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حاليا في أوكرانيا".
وأضاف: "أعرف فلاديمير بوتن جيدا، وما كان ليفعل أبدا في ظلّ إدارة ترامب ما يفعله حاليا، مستحيل!"، وذلك على خلفية إصدار الرئيس الروسي أمرا بنشر قوات روسية في منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا اعترف باستقلالهما.
وتعرض التقارب بين ترامب وبوتن لانتقادات حادّة من جانب المعارضة الديموقراطية في عهد الإدارة الجمهورية السابقة.
واعتبر الملياردير الجمهوري أنّ العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن حاليا ضعيفة.
وقال "إنها غير مهمّة مقارنة بالاستيلاء على بلد وأراض ذات مواقع استراتيجية".
وأضاف: "لم يحصل بوتن على ما أراده دائما فحسب، ولكنه يزداد ثراء من ارتفاع أسعار النفط والغاز".
وبعدما فرض البيت الأبيض عقوبات أولية طالت المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في أوكرانيا تحديدا، وعد الثلاثاء بتعزيز رده على موسكو.
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