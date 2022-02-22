أسهل طريقة عمل لقمة القاضي الذهبية المقرمشة خطيرة لازم تجربيها

طريقة عمل لقمة القاضي، الحلويات الشرقية لا يوجد لها مثيل في العالم كله، وكلها تتمتع بطعم رائع للغاية وخطير لا يقاوم، وهناك الكثير من وصفات الحلويات الشرقية والتي تتمتع بطعم رائع وشكل جذاب، ومن بين تلك الوصفات لقمة القاضي أو ما تعرف بالعوامة في بعض البلاد، ولقمة القاضي حلوى عرفت منذ سنوات بعيدة وتتميز بشكلها الرائع ولونها الذهبي المميز جداً، وهي الاختيار الأفضل والأنسب لكل الأمهات التي تبحث عن حلوى سهلة التحضير وغير مكلفة، ولذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني لنقدم لكم أسهل طريقة لعمل لقمة القاضي.

طريقة عمل لقمة القاضي

لقمة القاضي واحدة من الحلويات الشرقية التي تتمتع بطعم خطيرة جداً، والتي يحبها الكبار والصغار ويرغبون في تناولها بشكل مستمر، وهي من الوصفات سهلة التحضير في وقت قليل جداً، ومكوناتها غير مكلفة وكلها متواجدة في أي مطبخ، لقمة القاضي حلوى ستعجب أطفالك وضيوفك نظراً لطعمها الرائع المقرمش الغارق في الشربات.

مكونات لقمة القاضي:

2 كأس دقيق.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة فانيليا.

كوب ماء دافئ للعجن.

مكونات الشربات:

2 كأس سكر.

كأس ماء.

عصير نصف ليمونة.

سكر مطحون للتزين.

طريقة التحضير: