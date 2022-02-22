Realme 9 pro مراجعة هاتف ريلمي الجديد | السعر والمواصفات

Realme 9 pro ثاني إصدارات شركة ريلمي لهذا العام من الهواتف الذكية ، حيث أطلقت الشركة مؤخراً في الخارج سلسلة الـ9 الجديدة والتي تشمل مجموعة من الهواتف بمواصفات ومميزات جيدة لمناسبة الكثيرين. وتضم هذه السلسلة الجديدة هواتف : Realme 9i ، Realme 9 pro ، وأيضاً النسخة الأعلي Realme 9 pro plus. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Realme 9 pro والذي يأتي مع شاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز وبطارية عملاقة 5000 مللي.

مواصفات هاتف Realme 9 pro :

‌يقدر وزن الهاتف بحوالي 195 جراماً ، فهو خفيف نسبياً.‌

خامات الهاتف تأتي من البلاستيك في كل من الظهر والإطار حول الهاتف.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

ويمكن تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim.‌

كذلك يمكن أيضاً إضافة كارت ميموري في المدخل الخاص به مكان الشريحة الثانية ، والتمكن من زيادة مساحة التخزين.‌

شاشة الهاتف IPS LCD تأتي بحجم 6.6 إنش ، بجودة FHD+ مع دقة 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 401 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة مساحة 90.8% من جسم الهاتف ، ويأتي أيضاً مع أبعاد العرض المعروفة 20:9 والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الأفلام والألعاب.‌

تدعم الشاشة كذلك معدل التحديث الجديد حتي 120 هيرتز ، مما يوفر سلاسة أكثر في الحركة والتنقل في التطبيقات المختلفة.‌

أيضاً تصل حساسية اللمس في الشاشة إلي 240 هيرتز.‌

الهاتف يتوفر مع أحدث إصدارات نظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة مستخدم ريلمي المميزة Realme UI 3.0.‌

أما عن الأداء فالهاتف يأتي مع معالج من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 695 5G ، مع دقة تصنيع 6 نانو متر موفرة في الطاقة.‌

المعالج ثماني النواة يعمل بنواتين من نوع Kryo 660 Gold ، مع تردد يصل إلي 2.2 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي ستة أنوية أخري من نوع Kryo 660 Silver ، لكن مع تردد أقل 1.7 جيجا هيرتز.‌

كما توجد بالهاتف وحدة معالجة الرسوميات GPU مع معالج من نوع Adreno 619.‌

الهاتف متوفر بنسختين فقط من سعة التخزين وهما : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

كذلك ذاكرة التخزين بالهاتف تتوفر من نوع سريع UFS 2.2.

كاميرا هاتف Realme 9 pro :

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.1 ، يمكن من خلالها تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يوجد أيضاً بظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تأتي مع دعم خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم للتصوير الواسع Ultra Wide بزاوية تصوير 119°.‌

الكاميرا الأخيرة خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4.‌

الكاميرات تتوفر بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، عن طريق كل من الكاميرات الخلفية والأمامية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌الهاتف متوفر بدعم خاصية الـNFC ، ولكن ذلك علي حسب النسخ المتوفرة بالأسواق.‌

سماعات الهاتف تأتي من نوع Mono Speakers وليست ستيريو.‌

كما يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

لكن لا يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.‌

كما المعتاد حالياً تأتي البصمة في جانب الهاتف مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

يدعم الهاتف عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم ، تدعم الشحن بقدرة 33 وات.‌

كذلك مدخل الشحن يأتي من نوع Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.‌متوفر من الهاتف ثلاثة ألوان مختلفة وهم : الأسود ، الأخضر ، والأزرق.

سعر هاتف Realme 9 pro :

‌240$ لنسخة الهاتف مع سعة تخزين 128 جيجا و 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 3800 جنية مصري.

‌280$ لنسخة الهاتف مع سعة تخزين 128 جيجا و 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4400 جنية مصري.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الهند ، مع توفر الهاتف للبيع في الأسواق الهندية بداية من يوم 23 فبراير الحالي لعام 2022.