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عمر شويل - جدة Realme 9 pro مراجعة هاتف ريلمي الجديد | السعر والمواصفات - ثقفني
Realme 9 pro ثاني إصدارات شركة ريلمي لهذا العام من الهواتف الذكية ، حيث أطلقت الشركة مؤخراً في الخارج سلسلة الـ9 الجديدة والتي تشمل مجموعة من الهواتف بمواصفات ومميزات جيدة لمناسبة الكثيرين. وتضم هذه السلسلة الجديدة هواتف : Realme 9i ، Realme 9 pro ، وأيضاً النسخة الأعلي Realme 9 pro plus. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Realme 9 pro والذي يأتي مع شاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز وبطارية عملاقة 5000 مللي.
مواصفات هاتف Realme 9 pro :
- يقدر وزن الهاتف بحوالي 195 جراماً ، فهو خفيف نسبياً.
- خامات الهاتف تأتي من البلاستيك في كل من الظهر والإطار حول الهاتف.
- كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.
- ويمكن تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim.
- كذلك يمكن أيضاً إضافة كارت ميموري في المدخل الخاص به مكان الشريحة الثانية ، والتمكن من زيادة مساحة التخزين.
- شاشة الهاتف IPS LCD تأتي بحجم 6.6 إنش ، بجودة FHD+ مع دقة 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 401 بكسل لكل إنش.
- تحتل الشاشة مساحة 90.8% من جسم الهاتف ، ويأتي أيضاً مع أبعاد العرض المعروفة 20:9 والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الأفلام والألعاب.
- تدعم الشاشة كذلك معدل التحديث الجديد حتي 120 هيرتز ، مما يوفر سلاسة أكثر في الحركة والتنقل في التطبيقات المختلفة.
- أيضاً تصل حساسية اللمس في الشاشة إلي 240 هيرتز.
- الهاتف يتوفر مع أحدث إصدارات نظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة مستخدم ريلمي المميزة Realme UI 3.0.
- أما عن الأداء فالهاتف يأتي مع معالج من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 695 5G ، مع دقة تصنيع 6 نانو متر موفرة في الطاقة.
- المعالج ثماني النواة يعمل بنواتين من نوع Kryo 660 Gold ، مع تردد يصل إلي 2.2 جيجا هيرتز.
- بالإضافة إلي ستة أنوية أخري من نوع Kryo 660 Silver ، لكن مع تردد أقل 1.7 جيجا هيرتز.
- كما توجد بالهاتف وحدة معالجة الرسوميات GPU مع معالج من نوع Adreno 619.
- الهاتف متوفر بنسختين فقط من سعة التخزين وهما : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.
- كذلك ذاكرة التخزين بالهاتف تتوفر من نوع سريع UFS 2.2.
كاميرا هاتف Realme 9 pro :
- كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.1 ، يمكن من خلالها تصوير الفيديوهات بجودة FHD.
- كما يوجد أيضاً بظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تأتي مع دعم خاصية PDAF.
- الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم للتصوير الواسع Ultra Wide بزاوية تصوير 119°.
- الكاميرا الأخيرة خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4.
- الكاميرات تتوفر بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد.
- كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، عن طريق كل من الكاميرات الخلفية والأمامية.
مواصفات أخري للهاتف :
- الهاتف متوفر بدعم خاصية الـNFC ، ولكن ذلك علي حسب النسخ المتوفرة بالأسواق.
- سماعات الهاتف تأتي من نوع Mono Speakers وليست ستيريو.
- كما يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.
- لكن لا يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.
- كما المعتاد حالياً تأتي البصمة في جانب الهاتف مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.
- يدعم الهاتف عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب.
- يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم ، تدعم الشحن بقدرة 33 وات.
- كذلك مدخل الشحن يأتي من نوع Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.متوفر من الهاتف ثلاثة ألوان مختلفة وهم : الأسود ، الأخضر ، والأزرق.
سعر هاتف Realme 9 pro :
- 240$ لنسخة الهاتف مع سعة تخزين 128 جيجا و 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 3800 جنية مصري.
- 280$ لنسخة الهاتف مع سعة تخزين 128 جيجا و 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4400 جنية مصري.
تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الهند ، مع توفر الهاتف للبيع في الأسواق الهندية بداية من يوم 23 فبراير الحالي لعام 2022.
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