بث مباشر- مؤتمر لجان إيف لو دريان ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الخارجية الفرنسى جان-إيف لو دريان، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى مؤتمرًا صحفيًا، بثته قناة "إكسترا نيوز"، للحديث حول تطورات الأوضاع فى أوكرنيا.





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