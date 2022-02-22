جدل مثار ودعم كبير.. هذه كواليس قرار إيقاف إعلامي مصري

حالة من الجدل أثارها قرار نقابة الإعلاميين بإيقاف الإعلامي المصري، هاني حتحوت، وإحالته للتحقيق، الصادر هذا الأسبوع، والذي أعقبه حملة دعم كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي لـحتحوت، وسط عديد من المطالبات بالكشف عن أسباب إيقافه بوضوح.

وجاء في بيان "الإعلاميين": "أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين القرار رقم 5 لسنة 2022 بمنع ظهور هاني حتحوت على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني ولعدم تقنين أوضاعه مع النقابة".

كواليس التحقيق

في هذا الصدد، يقول نقيب الإعلاميين، دكتور طارق سعدة، إن حتحوت تم التحقيق معه، الأحد الماضي، وأقر بالمخالفات المهنية المعروضة عليه خلال جلسة التحقيق.

وأضاف سعدة لموقع دوت الخليج: "بالإضافة إلى التجاوزات المهنية، حتحوت لا يملك ترخيصا لمزاولة المهنة والظهور على الشاشة.. وسنصدر بيانا آخر خلال 48 ساعة المقبلة يتضمن العقوبات الموقعة على حتحوت وأسباب الإيقاف، وفقا للوائح النقابة".

ورفض نقيب الإعلاميين الحديث عن المخالفات المهنية التي وقع بها هاني حتحوت خلال برنامجه الرياضي، مشيرا إلى أن هناك ميثاق شرف إعلامي يتم الاستناد إليه أثناء رصد المخالفات التي يقع بها الإعلاميون، مؤكدا أن النقابة ليس لديها أي موقف عدائي تجاه حتحوت، وأنها تمارس مهامها الطبيعية.

ويتابع سعدة: "الجزء الخاص بالتراخيص اللازمة لممارسة المهنة، لا يتعلق أيضا بحتحوت فقط، بل إنّها عملية مستمرة طوال العام، وتم إيقاف أكثر من إعلامي خلال الفترة الماضية لنفس السبب".

كما علم موقع دوت الخليج من مصدر مطلع على سير التحقيقات في أزمة إيقاف حتحوت، أن الأخير صدر قرار بإيقافه لمدة أسبوعين من قبل المجلس الأعلى للإعلام، وعقب هذه المدة، سيكون من حقه الظهور الإعلامي مرة أخرى.

رد حتحوت

على الجانب الآخر، رفض هاني حتحوت التعليق على تصريحات نقيب الإعلاميين، طارق سعدة: "لا تعليق.. احتراما لرغبة المؤسسة الإعلامية التي أعمل بها".

ويضيف حتحوت لموقع دوت الخليج: "سأتحدث في الوقت المناسب عن هذه الأزمة.. لكن الجانب المضيء لهذا الموقف هو دعم الزملاء الإعلاميين والجمهور لي خلال الفترة الأخيرة".

كما يؤكد حتحوت أنه استكمل أوراقه بالكامل والتراخيص اللازمة لظهوره الإعلامي، قبل بدء جلسة التحقيق معه، الأحد الماضي.

ويختتم الإعلامي المصري حديثه مع دوت الخليج متوجها بالشكر لكل من دعمه خلال الفترة الأخيرة: "دفاع زملائي الإعلاميين والجمهور عني جعلني أشعر أن مجهودي خلال السنوات الماضية لم يضع هباء".

خلاف مرتضى منصور

مع إيقاف حتحوت، ربط قطاع كبير من جمهور التواصل الاجتماعي بين هذا القرار والخلاف الذي نشب بين الإعلامي المصري، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، مؤخرا، مشيرين إلى أن هذا الخلاف وراء قرار الإيقاف.

وعقب إعلان فوز مرتضى منصور بانتخابات رئاسة نادي الزمالك بكامل قائمته، هاجم منصور بطريقة غير لائقة عدد من الإعلاميين، ومن بينهم هاني حتحوت، والذي تهكم عليه رئيس نادي الزمالك، قائلا: "هاني (كتكوت)".

رد الإعلامي الموقوف على تصريحات مرتضى منصور عبر برنامج الرياضي، قائلا: "(كتكوت) لا تغضبني، لأنه اللقب الذي يناديني به أسرتي وأصدقائي".

ولا يعد هذا هو الخلاف الأول بين حتحوت ومرتضى منصور، إذ اضطر هاني حتحوت لـ"قطع الصوت" عن رئيس نادي الزمالك، قبل قرابة عام ونصف، خلال مداخلة هاتفية بسبب هجومه العنيف على زكي عبد الفتاح مدرب حراس منتخب "الفراعنة" السابق، موضحا أنه لا يقبل إهانة أي شخص خلال برنامجه.