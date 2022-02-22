نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الآن، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من تجهيز إعلان نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا على نحو نستعرضها الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل كبير وملحوظ تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تعد واحدة من النتائج التي يتزايد حولها الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عنها كونها واحدة من النتائج التي ستكون مسؤولة على تحديد مصير الطالب أو الطالبة للمرحلة القادمة من خلالها يتم تحديد مصير الطالب فى مرحلة التعليم الجامعي سواء بالقبول داخل كلية الطب او كلية العلوم وكلية الهندسة أو غيرها من التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه نستعرض عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز ومن خلال الفقرة التالية خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نستعرض ونتابع الان مع حضراتكم على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بالشكل المطلوب

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.