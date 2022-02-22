بوتين: موسكو ستكون فى مرمى الصواريخ النووية الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم مساعدة عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وسترسل قوات مسلحة إلى أراضيهما حال تطلبت الضرورة ذلك.
وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "موسكو ستكون في مرمى الصواريخ النووية الأوكرانية، فظهور أسلحة نووية تكتيكية لدى أوكرانيا سيمثل تهديدا استراتيجيا لروسيا".
وأضاف: روسيا كانت مهتمة بتنفيذ اتفاقات مينسك، لكن سلطات أوكرانيا قتلت اتفاقات مينسك ولا يمكننا التسامح مع مواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس
وحول استخدام القوات الروسية في دونباس قال: سننفذ التزاماتنا حال تطلبت الضرورة ذلك، وأضاف، أن الحل الأفضل للتوتر مع أوكرانيا سيتمثل في تخليها عن مساعيها الانضمام للناتو، والتحركات المحتملة للجيش الروسي في دونباس تعتمد على تطورات الوضع.
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