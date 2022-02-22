جدة - نرمين السيد - رحب أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، بالعقوبات الاقتصادية التى أعلنت عنها العديد من دول الحلف ضد روسيا على خلفية اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.





وأكد أمين عام حلف الناتو، خلال مؤتمر صحفى، أن كل المؤشرات تظهر أن روسيا تخطط لشن عملية واسعة ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن لدى روسيا أكثر من 150 ألفا من القوات بالإضافة إلى القوات البحرية والجوية بعضًا منها داخل أوكرانيا فى القرم أو فى بيلاروسيا أو الحدود، وهناك العديد من الصواريخ والدبابات المدرعة، والطائرات المسيرة وصواريخ إسكندر وغيرها من القوات التى تخرج من المخيمات، وهى فى مواضع يمكن أن تهاجم دون أى تحذير، مشيرًا إلى أن روسيا مازال لديها الخيار للجلوس والحديث والدبلوماسية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع على قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو : روسيا تخطط لشن عملية واسعة ضد أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.