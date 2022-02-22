جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، للحديث بشأن تطورات الأوضاع فى أوكرانيا، أن روسيا سترسل قوات لدعم لوهانسك ودونيتسك، مشيرًا إلى أنه يحترم رغبات سكان لوهانسك ودونيتسك.
وأوضح بوتين، أن روسيا دعت بشكل دائم لحل الأزمة بشرق أوكرانيا، وأن أوكرانيا لا تلتزم بتنفيذ اتفاقيات مينسك.
وواصل الرئيس الروسى: "لا يمكننا أن نقبل بإبادة جماعية فى إقليم دونباس، وأفضل شيء لأوكرانيا هو التخلى عن الانضمام لحلف الناتو".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع أمس على قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بوتين: سنرسل قوات لدعم لوهانسك ودونيتسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.