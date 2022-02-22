عاجل- الناتو يعلن دعم أوكرانيا عسكريًا وماليًا فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - دعا أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، روسيا للمضي بطريق الدبلوماسية، وذلك ذلك على خلفية اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.





وأكد أمين عام حلف الناتو، خلال مؤتمر صحفى، أنهم سيدعمون أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا وماليًا، مشددًا على احترام وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع على قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.

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