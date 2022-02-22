نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 للجامعات العراقية بالرقم الامتحاني والحدود الدنيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ينتظر العديد من الطلاب في جميع انحاء محافظات العراق في هذا التوقيت الإعلان عن نتائج القبول المركزي للتعرف على القبول في الجامعات العراقية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق خلال الساعات الأخيرة عن الموعد الخاص بطرح النتائج الخاصة بالقبول الموازي للطلاب، فقد تقدم عدد كبير من طلاب الصف السادس الاعدادي بجميع انحاء العراق خلال الفترة الأخيرة بطلبات القبول في الجامعات العراقية المختلفة الموجودة في جميع انحاء العراق للعام الدراسي الجديد 2022، وإليكم رابط مباشر الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط.

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الانتهاء من أعمال رصد النتائج الخاصة بالقبول المركزي للطلاب الصف السادس الاعدادي في العراق، وقد أكدت على طرح النتائج الكترونيا للطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما يتم اعتمادها من جانب الوزارة، حيث شهدت الفترة الماضية اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب التسجيل للتقديم للالتحاق بالجامعات العراقية المنتشرة في جميع انحاء العراق، وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المخصص للحصول على نتائج الطلاب من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، وذلك في اطار حرص وزارة التعليم العالي على الحفاظ على لأنه الطلاب وتسهيل الحصول على النتائج الكترونيا من المنزل بدون اللجوء الى التوجه الى المدارس.

هناك طريقة بسيطة للغاية لمعرفة نتائج القبول الموازي 2022 في العراق، خاصةً بعدما وفرت الحكومة موقع وزارة التربية والتعليم وتم تفعيله لتعرض عليه النتائج تخفيفاً على الطلاب وأولياء الأمور، وإليكم الخطوات خطوة بخطوة من خلال رابط www.dirasat-gate.org استخراج عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني

الحدود الدنيا للقبول الموازى 2021

1- طب بغداد 99.3

2- طب الكندي 98.8

3- طب المستنصرية 98.5

4- طب البصرة 99.5

5- طب النهرين 98.7

6- طب تكريت 98.16

7 – طب القادسية 98.33

8- طب ديالي 98.66

9 – طب كربلاء 98.33

10- طب واسط 98.33

11- طب ميسان 98.16

12- طب المثني 98.16

رابط استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2021/2021

تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات الاخيرة ليتم من خلاله الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لجميع الجامعات في جميع انتهاء العراق، حيث يتم استخراج النتائج خلال الساعات المقبلة مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنا مباشرة.

يتم اختيار الخدمات التعليمية الموجودة عبر الموقع.

اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2021/2022.

ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب وكافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في المكان الخاص به.

اختيار أيقونة الاستعلام لتظهر النتيجة الخاصة بالقبول على الفور.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 العراق

فى مواكبة البحث المستمر حول رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالجامعات العراقية بالرقم الامتحاني والحدود الدنيا للقبول الجامعي والتي قد وفرنا اليكم الاستعلام الكترونياُ عن القبول الموازاى بالجامعات العراقية على مستوى جميع المدن والمحافظات العراقية عبر موقع وزارة التعليم العالم والبحث العلمي فى دول العراق والتي اشتد البحث عنها عبر محركات البجث جوجل