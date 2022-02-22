نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان، حيث حفاظا على الطلاب وكذلك صحة السادة اولياء الامور قد تم الاعلان عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي يستعرضه ونتابع الان مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي زادت حولها مؤشرات البحث على جوجل إلى معدل كبير وملحوظ حيث بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات نشر نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية العراقية حيث زادت مؤشرات البحث على جوجل إلى معدل كبير وملحوظ من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم التأكيد على أنها قد تم تجهيز امكانية إعلانها بعدما تم التأكيد على ان أعداد المقبولين على القبول الموازي هذا العام قد وصل الى 22 الف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية، عليه سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية الحصول علي تلك النتائج الكترونياً على نحو خطوات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة الكترونية عند متابعة الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعد تسجيل جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني او المحافظة التي يتبع اليها الطالب

عليه بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج سواء من خلال اتباع الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلى او من خلال مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل بالأمر حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج بابسط واسهل شكل ممكن من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز فى اطار تغطيتنا التي نعمل على تقدمها من أجل تقديم جميع الخدمات التعليمية العراقية.