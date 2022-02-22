تمويل شخصي 30 ألف ريال سعودي من برنامج تسهيل للتمويل بالمملكة

تمويل شخصي 30 ألف، قامت الشركة المتحدة للخدمات المالية برنامج تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل أيضا والذي يصل هذا التمويل إلى 30 ألف ريال سعودي، ويقدم التمويل الشخصي هذا لكل من المواطنين السعوديين أو المقيمين من غير السعوديين أو من الجنسيات الأخري، ويعتبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب احد اهم التمويلات التي يتم البحث عنها بصفه دائمه من قبل جميع الأشخاص داخل الأراضي السعودية، وهناك تمويلات عديده منها قرض شخصي 30 ألف والذي سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال هذه المقالة، ونتعرف على مميزات برنامج تسهيل للتمويل.

تمويل شخصي 30 ألف

هناك عدد من مميزات تمويل شخصي 30 ألف من أهمها التقسيط السهل الذي يتمتع به هذا التمويل، وأيضا هناك ميزه هامه وهى موافقته مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتمويل الشخصي 30 ألف التابع إلى برنامج تسهيل يتبع مؤسسة النقد العربي السعودي، ويستطيع أي شخص داخل المملكة الحصول على تمويل شخصي فورى 30 ألف ريال بدون كفيل وبالتقسيط على 3 سنوات، ويصل التمويل الشخصي إلى 200 ألف ريال، ومن ضمن مميزاته الكثيرة انه بهامش ربح ينافس البنوك والشركة التمويلية.

مميزات تمويل برنامج تسهيل بالمملكة

يتميز تمويل 30 ألف من تسهيل انه بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

التمويل الشخصي يقدم للسعوديين وغير السعوديين، وبمدة سداد سهلة تصل إلى عامين.

موافقة التمويل الشخصي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمتاز التمويل الشخصي بأنه يصل لضعف الراتب الشهري,

يمكن الحصول على التمويل الشخصي, لدى تسهيل للتمويل بكافة أنحاء المملكة .

يتميز أيضا بأنه تمويل شخصي بدون موافقة الكفيل, وذلك عند الحصول على التمويل الشخصي لدى برنامج تسهيل للتمويل بالمملكة.

هذا التمويل الشخصي يتميز بسرعة إتمام المعاملات, فيوفر تمويل شخصي سريع كاش بموافقة سريعة وفورية.

كما يمتاز بالتقسيط السهل لفترة تصل إلى عامان , وذلك لدى تسهيل للتمويل بالمملكة.

كما يمتاز باتفاقه مع ضوابط الشريعة الإسلامية, وتابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة.

يتاح هذا تمويل شخصي للسعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى.

شروط الحصول على تمويل تسهيل