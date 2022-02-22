pdf لينك موقع نتائج الثالث متوسط 2022/2021 الدور الأول تمهيدي epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني

لينك موقع نتائج الثالث متوسط 2022/2021 الدور الأول بالتزامن مع انتهاء اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالثالث المتوسط الدور الأول 2022 في جميع انحاء المحافظات العراقية خلال الساعات الأخيرة، فنجد ان علميات البحث تزداد بشكلٍ كبير في هذا التوقيت للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2021، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق بجميع المحافظات عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات خلال الأيام الأخيرة في يوم 11 من شهر ديسمبر، رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول pdf بالرقم الامتحاني وسوف نستعرض من خلال السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2021 بجميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

لينك موقع نتائج الثالث متوسط 2022/2021 الدور الأول

ننشر اليكم رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول pdf بالرقم الامتحاني، وقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية. بالإعلان عن بداية امتحانات الدور الأول بجميع المحافظات في العراق لطلاب الصف الثالث المتوسط 2021. خلال الأيام الأخيرة، والتي تعد الفرصة الاولي للطلاب كما توفر وزارة التربية والتعليم فرص اخري التي تم الإعلان عن النتائج الخاصة بها خلال الأيام الأخيرة، وقد اكدت وزارة التربية والتعليم أن اللجان ومراكز التصحيح الخاصة بتصحيح الامتحانات الدور الأول في جميع محافظات العراق قد أعلنت عن الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات تمهيدا لطرح النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث اكدت ان النتائج الخاصة بنسب نجاح الطلاب جاءت على نحو مرتفع، على أن يتم الإعلان عن النتائج رسميا خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 بالعراق

وفرت وزارة التربية والتعليم للطلاب الصف الثالث المتوسط. في جميع المحافظات بامتحانات الدور الأول إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، على ان يتم الاستعلام عن النتائج الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الدخول الى هذا الرابط epedu.gov.iq مباشرة.

يتم اختيار الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب من خلال الموقع.

تحديد الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول .

ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ثم اختيار الضغط على ايقونة الحصول على النتيجة.

تنشر اليكم رابط نتائج طلبة التمهيدي الثالث متوسط للعام الدراسي 2022-2021 نتائج الامتحانات الدور التمهيدية 2022 أتم الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول وأكدت عدة مصادر بالوزارة على ارتفاع نسب النجاح بين الطلاب هذا العام على الرغم من الظروف المختلفة وللتعرف على التصريحات الصادرة وقد وفرنا اليكم رابط استعلام نتائج الطلاب المباشر من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية