إشتري منتج وأحصل على الأخر هدية مجانية بداخل هايبر بنده بالسعودية العرض ساري حتى 24 فبراير 2022

خصومات وعروض بنده دائما مستمرة وبقوة حيث تصل إلى 50٪ على جميع السلع والمنتجات الإستهلاكية، ويتميز أيضاً بتوافر منتجاته في جميع منافذ البيع التابعة له، حيث يوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية، كل ذالك بالإضافة إلى الأسعار المتفاوتة لتناسب كل الفئات كل ذالك من أجل الحصول على إرضاء العملاء.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:

متواجد بداخل العرض مينى برجر بقري/دجاج امريكانا 13 قطعة (400 جرام) 1+1 مجاناً.

متاح أيضاً لحم غنم/بقري/دجاج مفروم مقدم من شركة امريكانا (400 جرام)، اشتري 4 حبات بسعر واحدة فقط.

كما متاح أيضاً بوب كورن /ناجت/تويسترز ناجت الدجاج امريكانا (750 جرام).

أما عن عرض مفروم الغنم/بقر السعودية (400 جرام) 2+2 مجاناً.

متاح أيضاً خصم 10٪ على أصابع الدجاج امريكانا العبوة (400جرام).

إشتري 2+1 مجاناً من فطيرة سادة وليمة (400 جرام)، كما متواجد أيضاً بعرض التوفير رقائق السبرينج رول/ بالبيض/ بالقمحالكامل السنبلة (160 جرام) 2+1 مجاناً.

خصم 50٪ على خضار مونتانا (400 جرام) 2+2 مجاناً.

تخفيض على نقانق دجاج/بالجبنة داري العبوة (340 جرام) اشتري 4 بسعر 1 فقط.

عروض هايبر بنده على المنظفات:

تخفيض على مسحوق غسيل اريال مركز/ البلاتيني (5/4.5 كيلو) سعره قبل العرض كان 89.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 47.95 ريال سعودي.

متاح أيضاً مسحوق غسيل مركز أومو (5 كيلو) سعره الأن 36.50 ريال سعودي، حيث كان قبل العرض 40.95 ريال سعودي.

متوفر كبسولات اريال 15×25.2 جرام (15 كبسولة) بسعر 20.95 ريال سعودي، هذا العرض لفترة محدودة.

أما عن عرض منعم الأقمشة مركز داوني (1 لتر) /(880 مل) متوفر بخصم 50٪.

متواجد أيضاً منعم الأقمشة كومفورت مركز للأطفال (1.5 لتر) بخصم يصل إلى 35٪.

يوجد سائل غسيل الصحون العجيب(1 لتر)/سوبر جل(1 كيلو)، اشتري 1+1 مجاناً بسعر 15 ريال سعودي.

إشتري 1+1 مجاناً من أقراص تنظيف بالليمون (42/32 قرص) بسعر 94.95 ريال سعودي، حيث كان قبل العرض 189.90 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على منتجات العناية الشخصية: