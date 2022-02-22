عاجل- تصريح جديد من روسيا حول جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودنكو، اليوم الثلاثاء: "نحن لا نخطط حاليا لإرسال قواتنا المسلحة إلى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك، ولكن فى حال حصول تهديد معين ستقدم موسكو المساعدة وفقا للاتفاقية، التى جرى التصديق عليها مع هاتين الجمهوريتين".

وأضاف: "نحن لا تخشى العقوبات بسبب الاعتراف بجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك"، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بالمفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن أوكرانيا.

وأشار إلى أن موسكو لا تريد قطع العلاقات مع كييف، متهما أوكرانيا بمحاولة القيام بذلك من خلال إجراءاتها وسياساتها تجاه بلاده.

من جانبه، قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، إن قرار إرسال قوات روسية إلى دونيتسك ولوجانسك يتوقف على تطورات الأوضاع هناك.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطط لإرسال قوات روسية إلى دونيتسك ولوجانسك لدعم السلام: "أن هذا القرار سيتُخذ بناء على تطورات الأوضاع".

وتابع: "أقول مجددا إن الهدف هو الحفاظ على الأرواح وضمان أمن سكان دونيتسك ولوجانسك، الذين يتعرضون دائما لاستفزازات وممارسات عدوانية من جانب القوات المسلحة الأوكرانية".