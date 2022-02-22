عاجل.. إجراء ألمانى تجاه روسيا بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - صرح المستشار الألمانى أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إنه لن يمضى قدمًا فى التصديق على مشروع خط الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا فى أعقاب اعترافها الرسمى مؤخرا بمنطقتين انفصاليتين فى شرق أوكرانيا.





وأضاف المستشار أن روسيا بالغت فى أفعالها الأخيرة، وأنه لا يجب التصديق على مشروع خط الغاز بين ألمانيا وروسيا، واصفًا اعتراف روسيا بمنطقتى "دونتسك" و"لوجانسك" بأنه خرق خطير للقانون الدولي.

وتابع شولتز - فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أنه على المجتمع الدولى أن يرد على أفعال روسيا التى وصفها بأنها "غير مبررة"، كما أشاد بأوكرانيا لعدم سماحها لروسيا بأن تستفزها.

يشار إلى أن ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز، إذ يعد ثالث أكبر مصدر للطاقة، ويأتى نصفه من روسيا، وقد تتضرر من فرض العقوبات على روسيا، إلا أن شولتز أكد أن بلاده بدأت منذ وقت كبير فى تقليل اعتمادها على الغاز.