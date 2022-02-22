اعتقال 4 جنود فرنسيين فى إفريقيا الوسطى

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مصدر دبلوماسى محلى فضل عدم الكشف عن هويته، إن الجنود الأربعة لا يزالون رهن الاعتقال منذ مساء أمس الإثنين.
وقالت السفارة الفرنسية فى بيان عبر تويتر وفيسبوك: "تم توقيف فريق الحماية المقربة للجنرال (ستيفان) مارشونوار، رئيس أركان قوة مينوسكا (بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية إفريقيا الوسطى)، المكون من 4 جنود فرنسيين، بعد ظهر اليوم (الاثنين) فى مطار بانجى".
فيما تداولت عدة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، منشورات تتهم الجنود الفرنسيين بالسعى إلى "اغتيال" رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا، مرفقة بصور لسيارتهم المزعومة وأسلحة "تمت مصادرتها" أثناء توقيفهم.
ويأتى الحادثة فى ظل توترات بالغة للعلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة إفريقيا الوسطى، على خلفية صراع النفوذ بين باريس وموسكو هناك.
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