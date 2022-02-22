عاجل- إجراء جديد من بريطانيا بشأن مواطنيها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية - إن أمن وسلامة المواطنين البريطانيين فى أوكرانيا هو أولوية البلاد القصوى، داعية إياهم إلى مغادرة البلاد على متن الرحلات الجوية التى لا تزال متاحة.

وأضافت أنه يجرى حاليًا تقديم الدعم اللازم للمواطنين البريطانيين خلال مغادرتهم وفور عبورهم حدود أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أعلنت أمس اعترافها رسميًا، من جانب واحد، بإقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقى أوكرانيا، فى خطوة أثارت قلق العديد من الدول الكبرى التى أدانت الخطوة ونادت بفرض عقوبات على روسيا.