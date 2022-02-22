فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة أفراد من أصبحاب الثروات المرتفعة من بينهم رجل الأعمال جينادي تيمتشينكو المقرب من الريس الروسي، فلاديمير بوتن، بعد قرار موسكو الاعتراف بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في أوكرانيا، وإرسال قوات إليهما.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في خطاب أمام البرلمان "هذه هي الشريحة الأولى مما نحن مستعدون لفرضه"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز". وأضاف جونسون في حديثه عن الأفراد الذي تعرضوا للعقوبات "سيجري تجميد أي أصول لهم في المملكة المتحدة، كما سيجري حظر الأفراد المعنيين من السفر إلى بريطانيا". وتيمتشينكو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتن. وقال جونسون إن العقوبات المفروضة تشمل أيضا أصول بنوك آي.إس بنك الروسي وبنك روسيا وبنك البحر الأسود للتنمية وأصول شركة جينبنك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تفرض عقوبات على خمسة بنوك روسية.. وحليف بوتن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.