نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مستشفى الملك خالد للعيون 1443 الجديدة وشروط الالتحاق بها بالتفصيل في المقال التالي
وظائف مستشفى الملك خالد للعيون 1443 الجديدة ، مستشفى الملك خالد للعيون من أكبر وأضخم المستشفيات في المملكة العربية السعودية، وعندما تقوم بالإعلان عن إطلاق وظائف للخريجين، تصبح من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث، لمعرفة ما هي الوظائف المطروحة، وما هي شروط وخطوات التقديم، ومن منطلق حرصنا الدائم على توفير كل ما تبحثون عنه قررنا اليوم أن نقدم لكم كل التفاصيل عن وظائف مستشفى الملك خالد للعيون 1443 الجديدة، حتى تستطيعوا معرفة كل شيء عنها.
وظائف مستشفى الملك خالد للعيون 1443
مستشفى الملك خالد للعيون صرح طبي عظيم بالمملكة العربية السعودية، له اسمًا كفيل بأن يضع الجميع ثقته فيه، وبالطبع الالتحاق بأسرة العمل والفريق الطبي له شرف يتمنى الكل نيله، لذا فور الإعلان عن توفر بعض الوظائف في مستشفى الملك خالد للعيون يحرص جميع الخريجين على معرفة كل ما يخص تلك الوظائف والتي جاءت تلك المرة كالآتي:-
- محاسب قانوني:- ومن أجل الالتحاق بالوظيفة يجب أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس قانون.
- مسئول جدولة والتي يجب فيها أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، أعمال السكرتارية.
- محاسب عام: مع وجوب حصول المتقدم على بكالوريوس محاسبة أو مالية.
- محلل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، إدارة الأداء، إدارة الجودة.
- فني خدمات تعقيم، وبشرط أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني تعقيم مركزي، بدون خبر، ولكن يشترط أن يكون قد تم تسجيله من قبل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- محلل بيانات و للالتحاق بتلك الوظيفة يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات، الإحصاء، الهندسة، علم البيانات، بالإضافة لضرورة ألا تقل سنوات الخبرة عن عامين.
- صيدلي إكلينيكي.
- فني صيدلية.
شروط التقديم على الوظائف الجديدة
تم إصدار الأمر الملكي بإنشاء وتأسيس المستشفى في عام 1979 م، بعد تبرع الحكومة السعودية بقطعة أرض تبلغ مساحتها 2.5 كيلو في مدينة الرياض، عند الحدود الشمالية، ومنذ افتتاح المشفى وهي تعتبر من أهم وأضخم المستشفيات في المملكة، ولقد حددت إدارة مستشفى الملك خالد للعيون بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالوظائف والتي جاءت كالآتي:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ.
- شرط اجادة استخدام الحاسب الآلي، وجميع البرامج الخاصة بالأوفيس.
- إجادة اللغة الإنجليزية على ألا يقل المستوى جيد أو أعلى.
- حصول المتقدم على البكالوريوس تخصص المحاسبة، المالية أو ما يعادلها من تخصصات أخرى.
- ألا تقل سنة الخبرة للمتقدمين عن عام سواء في تخصص المحاسبة أو المالية.
- إذا كان المتقدم لوظيفة مسئول جدولة يجب حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ألا تقل سنوات الخبرة عن عام بالأعمال المكتبية.
- كما يجب أيضًا أن يكون التقدم لوظيفة صيدلي إكلينيكي حصوله على بكالوريوس صيدلة.
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