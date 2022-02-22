سعر ومواصفات تويوتا انوفا 2023 في السعودية أفضل سيارة للعائلة والطرق الواعرة 

تعتبر سيارة تويوتا انوفا 2023 من أفضل السيارات في السعودية ولأنجح على الإطلاق، والتي ظهرت بداية من عام 2005 ثم ظهر جيلها الثاني عام 2016 ومن وقتها وهي تواجه الكثير من المنافسين في أسواق بيع السيارات لهذا فقد قررت الشركة أن تقوم بتحديث مميز لها لتصدر تويوتا انوفا 2023 والتي سوف تلاقي نجاح وشهرة رائعين حيث أن لها العديد من المميزات التي تجعلها تتصدر قائمة البيع.

التصميم الداخلي لسيارة تويوتا انوفا 2023

تتميز سيارة تويوتا أنوفا بالكثير من المميزات حيث أنها من الداخل تتمتع بمكيف هوائي، مقعد خلفي قابل للطي، مقاعد يمكن التعديل عليها لزيادة عددها، كما أن مقعد السائق قابل للحركة في أكثر من اتجاه، تحتوي أيضا على سماعات عالية الجودة وتدعم البلوتوث إلى جانب أنظمة الأمان المختلفة التي تتميز بها مثل قفل الأمان لسلامة الأطفال والفرامل مانعة الانغلاق.

التصميم الخارجي لسيارة Toyota Innova 2023

بينما يعتبر شكل السيارة من الخارج ذات مميزات عدة ومنها العجلات القوية، اللون المميز وبرنامج التوازن الالكتروني كما تتمتع بوجود سنترلوك، ومن أهم ما يميز تويوتا انوفا 2023 أنها تحتوي على نظام حماية ضد السرقة.

قوة محرك سيارة تويوتا انوفا 2023

تعتبر سيارة Toyota Innova 2023 طفرة كبيرة في مجال السيارات حيث تم إصدارها بنسختين سوف يلاقوا نجاح كبير، النسخة الأولى بسعة محرك 2.7 لتر والي ينتج قوة بمعدل 164 حصان بينما النسخة الأقوى منها تصدر بسعة محرك 2.8 لتر مما يجعلها تنتج قوة بمعدل 174 حصان، وبالطبع يختلف السعر بين الإصدارين.

مميزات Toyota Innova 2023

تحتوي سيارة تويوتا انوفا 2023 على أكثر من ميزة ومن ضمنها ما يلي:-

مساحتها من الداخل واسعة حيث أنها تتسع إلى 6 أشخاص، كما أن المقاعد بها مريحة جدا من الجلد الطبيعي.

سعرها يتناسب مع مميزاتها ويجعلها تنافس الكثير من السيارات الأخرى.

أبعادها مثالية جدا حيث أن الطول 4735 مم والعرض 1830 مم بينما الارتفاع 2750 مم، ومساحة الشنطة يصل إلى 184 لتر.

تتميز أيضا بإمكانية تشغيل البوصلة ووصلة يو أس بي.

سعر سيارة تويوتا انوفا 2023