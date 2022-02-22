بوتن: لا نسعى لعودة الإمبراطورية الروسية.. أوكرانيا استثناء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، أنه لا يسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية، وذلك غداة توجيهه الأمر بإرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين "توقعنا أن تكون هناك تكهنات بأن روسيا تعتزم إعادة بناء إمبراطورية" مضيفا أن "هذا لا يتوافق إطلاقا مع الواقع".

وأضاف أن روسيا تحترم سيادة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى، مشيرا إلى أن موسكو تعتبر أوكرانيا استثناء من ذلك لأنها بحسب قوله واقعة تحت السيطرة الأجنبية.

وترفض أوكرانيا ما تقول إنه سيل من الدعاية ضدها يتدفق من روسيا التي حشدت قوات بالقرب من جارتها السوفيتية السابقة واعترفت، الاثنين، بمنطقتين انفصاليتين من أراضيها جمهوريتين مستقلتين.