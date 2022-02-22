عاجل.. الكرملين يحذر من تدهور الوضع فى هذه الحالة!

جدة - نرمين السيد - حذرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، من تدهور الوضع بصورة أكبر إذا قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن اعتراف بلاده رسميا بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، مساء أمس الإثنين، فى خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا فى الأزمة مع كييف. ومنذ أسابيع، قال الغرب إن روسيا تحشد أكثر من 130 ألف جندى على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كامل.

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