عاجل.. رئيس استونيا يطالب أوروبا بتحرك سريع لمواجهة روسيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ندد رئيس إستونيا، آلار كاريس، اليوم الثلاثاء، التحركات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، داعيًا القادة الأوروبيين لتحمل المسؤولية والالتزام بالمبادئ التى توحد أوروبا.





وقال الرئيس الإستونى، حسبما جاء فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوكرانى، ونقلته شاشات "اكسترا نيوز"، منذ قليل، "متحدون مع أوكرانيا، وسنواصل تقديم كل أوجه الدعم لها"، مطالبًا روسيا بسحب قواتها من الأراضى الأوكرانية بشكل فورى.

واعتبر كاريس، أن أى تهديد لأوكرانيا هو تهديد لأوروبا، مطالبًا الغرب بالتصدى للتحركات الروسية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن اعتراف بلاده رسميا بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، مساء أمس الإثنين، فى خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا فى الأزمة مع كييف.

ومنذ أسابيع، قال الغرب إن روسيا تحشد أكثر من 130 ألف جندى على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كامل.