نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً الآن” موعد مباراة الفتح والفيصلي اليوم 2022/02/22 المؤجلة من الأسبوع 10 من الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، موعد مباراة الفتح والفيصلي، المؤجلة من الأسبوع العاشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللقاء الذي كان مقرر له أن يلعب يوم 2021/10/29 الماضي، الفريقين يدخلان اللقاء بهدف واحد وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل التقدم في ترتيب جدول الدوري السعودي، الذي دخل مراحله الحاسمة وأصبحت كل نقطة لبها وزنها في تحديد البطل، أو الفرق الثلاث الذي ستهبط لدوري الدرجة الأولى.

كان الفتح صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم، قد تغلب في الجولة 21 الماضية جولة يوم التأسيس السعودي 2022، على متذيل ترتيب جدول المسابقة فريق الحزم السعودي بهدف دون رد ليبتعد قليلاً عن منطقة الخطر، بينما منافسة اليوم فريق الفيصلي تعادل سلبياً في الجولة الماضية مع الرائد، ويدخل اللقاء اليوم باحثاً عن الثلاث نقاط خاصة أنه متساوي مع الفتح في عدد النقاط قبل لقاء اليوم ولكل منهما 21 نقطة.

عد تنازلي لموعد مباراة الفتح والرائد اليوم

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 20 15 3 2 10 14:42 28 48 2 النصر 21 13 2 6 9 24:39 15 41 3 الشباب 21 11 7 3 9 26:38 12 40 4 الهلال 18 9 7 2 12 20:34 14 34 5 ضمك 21 9 6 6 9 30:28 -2 33 6 أبها 21 8 4 9 9 33:23 -10 28 7 الفيحاء 20 6 9 5 10 15:17 2 27 8 الرائد 21 7 5 9 9 31:26 -5 26 9 الأهلي 21 5 10 6 9 26:25 -1 25 10 الطائي 21 8 1 12 9 34:21 -13 25 11 التعاون 21 5 7 9 9 37:34 -3 22 12 الفتح 20 5 6 9 10 27:24 -3 21 13 الفيصلي 20 4 9 7 10 26:20 -6 21 14 الإتفاق 20 4 8 8 10 32:25 -7 20 15 الباطن 21 4 7 10 9 30:21 -9 19 16 الحزم 21 3 5 13 9 27:15 -12 14

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين السعودي قبل اللقاء اليوم يميل ناحية فريق الفتح، فقد تقابل الفريقين في 26 مباراة، فاز الفتح في 11 مباراة، بينما فاز الفيصلي في 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات، أكبر نتيجة للفتح كانت 3 صفر عام 2008، بينما أكبر فوز للفيصلي كان عام 2017 بنتيجة 5 صفر.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين حصرياً على قنوات ssc الرياضية السعودية، ومباراة اليوم سوف تذاع من خلال شاشة قناة ssc hd 1 ولم يتحدد معلق اللقاء حتى الآن.

الدوري السعودي للمحترفين

لعب الفتح قبل هذا اللقاء 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 9 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدف وسكنت شباكه 27 هدف ويحتل المركز أل 12 قبل اللقاء اليوم، بينما فريق الفيصلي قبل المباراة في المركز أل 13 برصيد 21 نقطة أيضاً من لعب 20 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 9 وهزم 7 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدف وسكنت شباكه 26 هدف.

موعد مباراة الفتح والفيصلي اليوم في الدوري